أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل توماس توخيل من بايرن ميونيخ في نهاية الموسم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير:"رسميًا - بايرن ميونيخ يعلن رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم".

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادي بايرن ميونيخ الألماني أصر على مغادرة لاعبه المغربي نصير مزراوي لمعسكر المنتخب لاستكمال علاجه بألمانيا.

ووفقاً لصحيفة المنتخب المغربية، فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني يصر على أن يستكمل اللاعب نصير مزراوي علاجه بالجناح الطبي للفريق الألماني، ولكن اللاعب المغربي رفض طلب نادي بايرن ميونيخ بمغادرة معسكر المنتخب المغربي، وأصر على البقاء مع الفريق.