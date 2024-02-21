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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة بشأن إصابة إبراهيما نداي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن إصابة إبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يعلن إصابة إبراهيما نداي بمزق في العضلة الضامة".

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن حيثيات الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا، تؤكد على صحة موقفه من بداية ترشحه في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أن الأمر جاء لمصلحة استقرار القلعة البيضاء.

 

وقال المندوه عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الجميع يسعى لخدمة نادي الزمالك، وأدعو كل من ينتمي للنادي بضرورة المساهمة في استقراره، وتدعيم المجلس الحالي خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية الدورة الانتخابية، والجميع يريد انجاح النادي تحت قيادة حسين لبيب الذي يتعامل بشكل رائع في جميع الملفات".

 

وأضاف: "لدينا تحديات غير طبيعية في نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، وما حدث في الشهور الثلاث الماضية يؤكد أنه في وجود الاستقرار سيكون هناك نجاح كبير، وتم حل أزمة القيد بعد التوصل لحلول مع نادي سبورتنج لشبونة، على سبيل المثال".

 

وأكمل: "الجمعية العمومية هي التي تحاسب المجلس الحالي، ولابد من التكاتف داخل النادي، وأن يكون للجمعية العمومية الكلمة والأخيرة، بدلا من اللجوء لرفع دعاوى قضائية".

 

وتابع أمين صندوق نادي الزمالك: "زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك مشهد محترم وتأخر كثيرًا، ولابد أن تستمر الزيارات بين الناديين، عندما تعطي الرسائل من مجالس الإدارات للجماهير يكون هناك هدوء بين الجماهير، بدلا من المناوشات التي تحدث، ويكون هناك تبعات مزعجة ومنع الجماهير من الاستادات، وهم الجزء الاساسي في صناعة الرياضة".

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