المدير الفني لنادي الترسانة: التدريب يعتمد على حبك للمهنة وتطويرك لنفسك

علق كابتن حسن شكري المدير الفني لـ نادي الترسانة علي مهنة التدريب الكروي.

وقال كابتن حسن شكري في تصريحاته مع مجدي عبد الغني : “مهنة التدريب تعتمد على حبك للمهنة وتطويرك لـ نفسك”.

هاجم الإعلامي مجدي عبد الغني نجم الأهلي محمود كهربا بسبب غيابه عن مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني الجمعة المقبلة.

وكتب مجدي عبدالغني عن كهربا: «انت جندي في المعركة، مينفعش تسيب الأهلي عشان أختك بتتجوز أو ماما عيانة أو بابا بطنه بتوجعه!».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.