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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، أعمال تطوير وتجميل ثلاث جزر بمدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث يتم وضع بلاط الانترلوك بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة، كما سيتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة لتكون متنفسًا للمواطنين.

ووجه المحافظ، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

القليوبية محافظ القليوبية مدينة بنها مدخل مدينة بنها طريق المنصورة

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