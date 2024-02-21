صحيفة: أنباء هروب السنوار إلى مصر "لا أساس لها من الصحة"

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن مصدر مصري أن الأنباء المتداولة عن هروب زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار إلى مصر عبر أنفاق رفح لا أساس لها من الصحة.

وقال المصدر في حديثه للصحيفة ، إن "كل ما ينشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، لعدم وجود أنفاق يمكن استخدامها".

وأضاف أن السيطرة المصرية على الشريط الحدودي شديدة وأن هذه "اختراعات إسرائيلية لتبرير أفعالها".

وزعمت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، الثلاثاء، أن السنوار القائد البارز في حماس قد هرب إلى سيناء مع شقيقه وشقيقته عبر أحد الأنفاق مع اشتداد الحصار على خان يونس.