صرف مساعدات مالية وإعانات شهرية لعدد من الحالات الإنسانية في أسوان

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل بمبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه لعدد من الحالات الإنسانية ، فضلاً عن صرف إعانات شهرية بقيمة 750 جنيها لمدة 6 أشهر لحالات أخرى.



جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ مع المواطنين، مكلفا مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لإحدى الحالات الإنسانية بمستشفى الصداقة العام التخصصي ، علاوة على توفير فرص عمل لبعض الحالات في القطاع الخاص بواسطة مديرية العمل.



كما وجه المحافظ - في بيان - بتوفير وحدة سكنية بالإسكان الأولى بالرعاية ، وأيضاً سويقات لبعض الحالات بهدف تحقيق مصدر دخل ثابت لها ؛ بما يلبى مطالبهم واحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن تسليم بونات بمبالغ مالية متعددة لصرف السلع والمواد الغذائية المتنوعة من المجمعات الاستهلاكية للعديد من الحالات الإنسانية ، مع توزيع كرتونة المواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.

