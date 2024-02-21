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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف مساعدات مالية وإعانات شهرية لعدد من الحالات الإنسانية في أسوان

صدى البلد

   وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بصرف مساعدات مالية من صندوق التكافل بمبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه لعدد من الحالات الإنسانية ، فضلاً عن صرف إعانات شهرية بقيمة 750 جنيها لمدة 6 أشهر لحالات أخرى. 


جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ مع المواطنين، مكلفا مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لإحدى الحالات الإنسانية بمستشفى الصداقة العام التخصصي ، علاوة على توفير فرص عمل لبعض الحالات في القطاع الخاص بواسطة مديرية العمل.


كما وجه المحافظ - في بيان - بتوفير وحدة سكنية بالإسكان الأولى بالرعاية ، وأيضاً سويقات لبعض الحالات بهدف تحقيق مصدر دخل ثابت لها ؛ بما يلبى مطالبهم واحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن تسليم بونات بمبالغ مالية متعددة لصرف السلع والمواد الغذائية المتنوعة من المجمعات الاستهلاكية للعديد من الحالات الإنسانية ، مع توزيع كرتونة المواد الغذائية أيضاً للحالات المختلفة.
 

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