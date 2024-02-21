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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بمنطقة الهلال الأحمر

صدى البلد

وجه محافظ قنا أشرف الداودي، بسرعة الانتهاء من جميع أعمال إصلاح الهبوط الأرضي أمام مستشفى الهلال الأحمر بوسط مدينة قنا تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أعمال الإصلاح التي تجرى بمنطقة الهبوط الأرضي أمام مستشفى الهلال بوسط مدينة قنا.

وأوضح الداودي، أنه فور حدوث الهبوط الأرضي اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها للبدء في إصلاح الهبوط، وغلق اتجاه الطريق، والدفع بمعدات الحفر والصيانة للموقع، وبدء أعمال الحفر وصب الأساسات العميقة، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى.. مؤكدا أن المحافظة حريصة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

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