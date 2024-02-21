«فلكوريتا».. فريق جديد بالسحيمى

يقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى – بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، فى الثامنة مساء غد، الخميس 22 فبراير، حفلا غنائيا موسيقيا لفرقة "فلكوريتا".

يتضمن الحفل تقديم مجموعة من الأغانى الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحى والصعيدى منها: "مربعات ابن عروس"، "متى اشوفك"، "بص على الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا الي ببيع ياسمين"، "والنبي يا غزال"، "لوما يا لوما"، "على مين"، "بيبة"، "يا بهية"، "سلم على"، "العتبة جزاز".

جدير بالذكر أن "فلكوريتا" تأسست حديثاً على يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفلكلور والتراث الشعبي المصري.

وتسعى الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه.

وتضم الفرقة 14 فنانا معظمهم من النساء، حيث تتكون من 9 عازفات: إيقاع، دف، وطبلة، بالإضافة إلى عازفين محترفين للآلات التراثية، منهم عازف كولا، وعازف مزمار، بجانب عازفي أورج، وعازف بركشن.