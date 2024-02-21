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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

354 مليون دولار تهدد ناطحة سحاب ترامب في وول استريت.. ما القصة؟

ترامب
ترامب

فرض على الرئيس الأمريكي السابق دفع غرامة بقيمة 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني والتي أكدت حولها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، من أنها مستعدة للاستيلاء على أصول الرئيس السابق إذا لم يدفع، وفق ما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

 

قالت جيمس أنه "إذا لم يكن لديه أموال لسداد الغرامة، فسنسعى إلى آليات تنفيذ الحكم في المحكمة، وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله".

وذكرت إنها على ثقة من قوة قضيتها حتى مع الاستئناف عليها، ذاكرة أنها  لن تتردد في مصادرة أصول ترامب.

 

وأشارت  جيمس إلى ناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت والتي يمكن مصادرتها إذا لم يدفع ترامب ما عليه.

الرئيس الأمريكي السابق غرامة بقيمة 354 مليون دولار الاحتيال المدني ليتيتيا جيمس ناطحة سحاب ترامب رقم 40

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