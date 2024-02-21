المسألة لا ترتبط بطرف واحد.. أمريكا تدافع عن الاحتلال أمام العدل الدولية

قال ممثل الولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية إن هناك دعم دولي كبير لحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وذكر ممثل أمريكا أمام محكمة العدل الدولية: "هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين".

وأشار إلى أنه يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر إلى أفعال طرف واحد فقط، مشيرا بذلك إلى أنه يرفع الإدانة عن الاحتلال فقط معتبرا الطرف الآخر الفلسطيني ليس خاويًا من المساءلة .

من جانبها قالت ممثلة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية إن انتهاكات إسرائيل في غزة والقدس تعرقل حل الدولتين.