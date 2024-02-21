بشرى سارة.. الأوقاف ترفع مكافأة خطبة الجمعة للمتميزين

قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة خطب الجمعة لخطباء المكافأة المتميزين (على بند التحسين) اعتبارًا من مارس القادم، وذلك عملا على تحسين الأحوال المالية لخطباء المكافأة تقرر زيادة بدل الخطابة بالمكافأة على بند التحسين اعتباراً من صرف مكافأة خطب شهر مارس ٢٠٢٤ م على النحو التالي:

1. أستاذ جامعي (درجة أستاذ) ٤٠٠ جنيه في الخطبة الواحدة.

2. أستاذ مساعد ٣٥٠ جنيهًا في الخطبة الواحدة.

3. مدرس بالجامعة ٣٢٠ جنيهًا في الخطبة الواحدة.

4. مدرس مساعد أو دكتوراة ولا يعمل بالجامعة ٣٠٠ جنيه في الخطبة الواحدة .

5. ماجستير ولا يعمل بالجامعة ٢٨٠جنيها في الخطبة الواحدة.

6. مؤهل عالٍ ٢٦٠ جنيهًا في الخطبة الواحدة.

وقد تقرر فتح باب التحسين لجميع خطباء المكافأة الراغبين في التحسين علما بأن اختبارات التحسين ستكون على النحو التالي :

1. حفظ نصف القرآن الكريم مع إتقان تلاوته تيسيرا على الخطباء القدامى على غير بند التحسين.

2. فقه العبادات.

3. إصدارات سلسلة رؤية التالية : (مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف - الكمال والجمال في القرآن الكريم- الفهم المقاصدي للسنة النبوية - قواعد الفقه الكلية - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - أسماء الله الحسنى) ، علمًا بأن جميع هذه الإصدارات متاحة من خلال مكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب ، وعلى الرابط التالي :

https://ar.awkafonline.com/?cat=106

4. الأداء المتميز للخطبة بلغة سليمة دون لحن مع الإلمام بقواعد النحو الأساسية.

علما بأن الاختبارات التمهيدية للتحسين ستجرى لأول مرة بالمديريات الإقليمية ثم يتم تصعيد من يجتاز مقابلة المديرية الشفوية للاختبار الأساسي الذي تجريه الوزارة، فعلى الراغبين في تحسين أحوالهم المالية ممن ليسوا على بند التحسين تسجيل رغبتهم على الرابط التالي خلال أسبوعين من تاريخه :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3nWrD_EuR-HJUtodI3hPMknFJjGTP8_jRvqlYvjQbtbbpjw/viewform?usp=sf_link