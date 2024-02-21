كبير الحقوقيين اليهود يهاجم بايدن: أمريكا تسمح لحماس بهزيمة إسرائيل

شن كبير الحقوقيين الأمريكيين اليهود، آلان ديرشوفيتز، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بسبب ما وصفها بـ"الصعوبات التي يضعاها أمام إسرائيل".

وقال ديرشوفيتز "الولايات المتحدة تسمح بهزيمة إسرائيل وانتصار حماس في الحرب. وإذا لم يقف بايدن بشكل أقوى مع إسرائيل، فسوف يفوزون".

وأضاف: إذا أراد الديمقراطيون الفوز في هذه الانتخابات، فعليهم الانتقال إلى الوسط ودعم إسرائيل".

ووجه رسالة مباشرة إلى بايدن، قائلا: لن تفوز بالانتخابات في أمريكا إذا وقفت ضد حليفنا ودعمت حماس".

وأكد ديرشوفيتز أن قلوب بايدن وبلينكن مع إسرائيل، لكن رؤوسهم في الحسابات السياسية.

وتابع: سوف يخسرون الانتخابات بسبب هذا الأمر وهم يستحقون خسارتها، كل ذلك بسبب السياسة، حتى لا يخسروا ميشيغان، بسبب تصويت المسلمين في ديربورن، صوت اليسار التقدمي المتطرف".