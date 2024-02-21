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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ: مرافعة مصر أمام العدل الدولية فضحت الممارسات الوحشية للاحتلال

علي مهران، رئيس
علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، فضح صريح للممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أهمية كلمة مصر في إظهار حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

واشار رئيس صحة الشيوخ، إلى قدرة مصر على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

ودعا رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، المجتمع تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، ودعم مساعي مصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية، وأن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.

محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي

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