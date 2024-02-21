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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 2600 مريض في قافلة بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2600 مواطن من أهالي قرية حانوت التابعة لرئاسة مدينة كفر صقر.

وذلك تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

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أشار وكيل وزارة الصحة إلي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان" وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال" لخدمة الأهالي بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

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