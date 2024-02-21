إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 2985 متر مبانٍ و11 حالة تعدٍ بمساحة 14 فدانا و7 قراريط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.