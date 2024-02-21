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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم العالمي للغة الأم.. متاحف مصر تزخر بـ بكنوز وفنون "العربية"

صورة من كنوز اللغة
صورة من كنوز اللغة العربية بأحد المتاحف

يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للغة الأم في 21 فبراير من كل عام، لتتقلد اللغة العربية أبرز معالم ذلك اليوم كأداة للتواصل والبناء ،وتعد اللغة العربية لُغتنا الأم هي تاريخنا، ذاكرتنا وإرث أجدادنا،وتُولد أفكارنا، وتُشكل شخصياتنا، وتُصاغ أحلامنا، هي صوت حضارتنا، ورمز هوايتنا، ومرآة ثقافتنا، هي الرابط الذي يجمعنا بأسلافنا، ويُعرف العالم إبداعنا، وفنوننا، وآدابنا، وثقافتنا.


في يوم 21 من فبراير من كل عام يأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة الأم؛ لتحيي العديد من متاحف مصر انتماءنا للحث على ضرورة التعليم الشامل، وصون اللغة الأم وبدء إدخال لغات أخرى تدريجيًا؛ مما يسهل استمرار التعلم الفعال وإثراء المعرفة الإنسانية.

اليوم العالمي للغة الأم


تذخر المتاحف في مصر بكنوز وفنون وروائع تتجلى بها لغتنا العربية بخطوطها وجماليتها، تستحق أن نراها ونحافظ عليها لنَبني بها جسورًا من التواصل، ونُنير بطيفها دروب المستقبل.


ومن أبرز المتاحف التي تعبر عن اللغة العربية ، في مقتنياتها متحف الفن الإسلامي و متحف قصر محمد على بالمنيل، ومتحف جاير آندرسون الكائن في ميدان أحمد بن طولون.


من جانبه قال مسؤولون في قطاع المتاحف، إن لُغتنا لغة الضاد، اللغة العربية من أعرق وأقدم اللغات التي تعكس ثراء التراث الإنساني وعمق الفكر العربي، لغة غنية بمفرداتها، عميقة في معانيها، تذخر بكنوز من الكلمات والمعاني التي تُلامس الروح وتشكل هوية ووجدان الملايين من الناطقين بها.

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