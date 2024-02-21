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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 برعاية رئيس الوزراء.. 29 فبراير

صدى البلد

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة -في بيان اليوم الأربعاء- أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تجري الاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن، حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقد تم اختيار دولة ليبيا ضيف شرف المعرض لهذا العام. 

نتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

وأضافت يضم المعرض منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والسجاد والموكيت، والمراتب، والمفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، والجلود، والأثاث المنزلي، والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية، والحرف والصناعات اليدوية، كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية إلى جانب المشاركات الدولية.
وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة، إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد.

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