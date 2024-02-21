ننشر أسماء مصابي ومتوفى حادث انقلاب سيارة بأسوان

شهد طريق العلاقي شرق مدينة أسوان وقوع حادث إنقلاب لسيارة ربع نقل مما أدى إلى مصرع 11 شخصا ، وإصابة 6 أشخاص أخرين ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والمتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد ضمت قائمة أسماء المتوفين والمصابين كلا من مجاهد عثمان الياس، 53 سنة، وعبد الناصر مجاهد عثمان الياس، 23 سنة، وعادل الياس الصديق، 35 سنة، وحسب الله آدم عبدالرحيم، 28 سنة، و7 جثامين آخرين مجهولي الهوية ، وتم نقلهم من موقع الحادث إلى مشرحة أسوان العمومية، ومنها تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أسوان التخصصي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

حادث

أما قائمة المصابين فضمت علي أبو القاسم علي 28 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي في فروة الرأس ، وأحمد الجادو علي 18 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومعتصم آدم محمد 27 سنة، والذى أصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، و3 أطفال أشقاء وهم يوسف عادل ، عمره سنتين، وشقيقته مريم عادل عمرها سنة، وشقيقه محمد عادل ، وجميعهم إصابتهم كدمات وجروح متفرقة بالجسم.