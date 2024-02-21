بعثة الأهلي تطير إلى غانا.. لقطات عفوية من داخل الطائرة للاعبين

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني عدة صور لبعثة الأهلي المسافرة الي غانا من داخل الطائرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"بعثة الأهلي تطير إلى غانا ✈️🇬🇭 لمواجهة ميدياما بدوري أبطال إفريقيا 🦅".

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إقلاع طائرة النادي الأهلي من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني.

وكتب عبر فيسبوك: “انتهاء الأزمة.. طائرة الأهلي تقلع من جديد إلي غانا بعد إصلاح العطل الفني”.

وكان قد أعلن أحمد حسن:"عطل فني يؤخر إقلاع طائرة الأهلي المتجهة إلى غانا الطائرة تحركت بالفعل ولكن توقفت بعدها لعطل فني وجاري العمل على إصلاح العطل الفني للاقلاع من جديد".