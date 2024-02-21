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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أوضحت حجم الانتهاكات.. جيهان مديح: مصر ترفع صوت فلسطين في محكمة العدل الدولية

صدى البلد

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر اليوم الأربعاء "إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة".. منوهة بأن مصر تبذل جهودا مضنية في التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وتوصيل صوت صرخاته للعالم.

أوضحت حجم الانتهاكات

وأضافت مديح - في تصريحات لها اليوم - أن مذكرة مصر أمام المحكمة الدولية أوضحت حجم الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال فى قطاع غزة خاصة منذ بدء الحرب الأخيرة..مؤكدة أنها خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مصر لم تتوان لحظة عن دورها الريادي والمحوري في المنطقة في حفظ استقرار المنطقة وعدم توسع دائرة الصراع ..لافتة إلى أن دولة الاحتلال ارتكبت جرائم حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معني فى قطاع غزة.. مستنكرة فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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