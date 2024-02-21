أخبار التوك شو| ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى غزة.. وارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29313 شهـيدا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة

أكدت ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، مشيرة إلى أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهـيدا

أذاعت القاهرة الإخبارية، نبأ عاجل، وهي أن الصحة الفلسطينية قد اكدت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهـيدا و69333 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وزير الخارجية الفلسطيني: الإدارة الأمريكية قلقة بشأن نتائج المرافعات أمام محكمة العدل الدولية

أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن هناك قلقا لدى الإدارة الأمريكية بشأن نتائج المرافعات أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن مداخلة الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية تؤكد ضعف الموقف الأمريكي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الهلال الأحمر الفلسطيني قال:" أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس بغزة بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".



نوبات قلبية وسكتات دماغية.. استشاري يوضح خطورة كثرة تناول الفيتامينات

قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب، إنه لا يجب تناول الفيتامينات بدون وصفة طبية، وذلك لأن البعض يستخدمها بشكل خاطئ، معقبًا: “بلاش ناخد فيتامينات بدون داعي”.



البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال في غزة، وأن أحداث 7 أكتوبر نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية، وإلحاق الأذى الأكبر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحو الهوية الفلسطينية.

ننتظر الموت.. نازحو رفح يترقبون المصير المجهول

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" "قاعدين ننتظر الموت".. نازحو رفح يترقبون المصير المجهول".

وظهر في التقرير المعاناة التي يواجهها المواطنين في غزة، وهناك توتر وقلق يظهر على أوجه المواطنين في قطاع غزة، ونازحو رفح.

الملاحة في البحر الأحمر تتراجع.. وأوروبا الأكثر تضررا

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" " الملاحة في البحر الأحمر تتراجع.. وأوروبا الأكثر تضررا".

وظهر في التقرير أن الملاحة في البحر الأحمر تتراجع 40% وأوروبا الأكثر تضررا.. وهجمات الحوثيين تؤثر على تريليون دولار من التجارة.

الميراث في أروقة المحاكم.. محامي شقيق هيثم أحمد زكي يكشف التفاصيل

قال بلال عبد الغني، محامي رامي بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه بعد وفاة الفنان أحمد زكي في عام 2005 نُقلت ثروته لوالدته وابنه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، متابعًا أن هيثم له أخ من الأم يدعى رامي عز الدين عبدالله بركات، وهو الوريث الوحيد له وبناءً على ذلك تم عمل إعلان الوراثة.

حساسية شديدة وتسمم| التفاصيل الكاملة لـ أزمة حسام حسن الصحية

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “تفاصيل الأزمة الصحية التي عانى منها حسام حسن بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي”.



عانى حسام حسن من أزمة صحية مفاجئة بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر بأيام قليلة، حيث بدأ حسام حسن العمل بسرعة ما تسبب في إصابته بإجهاد شديد إذ اجتمع بجهازه المعاون لمدة ساعات ثم حرص على السفر للإسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي.