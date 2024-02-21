عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة الدقهلية": الكشف على 1773 شخصا بقرية بمركز شربين

صدى البلد

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية لإجراء الكشف الطبي بالمجان علي المواطنين بقرية كفر يوسف مركز شربين في مختلف التخصصات، أسفرت عن الكشف على 1773 حالة وتم صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.


وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إنه تم توجيه قافلة طبية علاجية على مدار اليومين الماضيين، وجرى توقيع الكشف على 1773 حالة وضمت القافلة 12 عيادة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray .


وأشار مكين إلى أنه تم إجراء 213 تحليلاً مختلفاً للمرضى و99 حالة أشعة عادية وموجات صوتية ، فضلاً عن فحوصات لـ 135 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 63 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم ، وإصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.


وأكد مكين حرص المديرية على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 52 ندوة تثقيفية و144 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

20 مليون جنيه.. ضربات أمنية موجعة لمافيا الدولار

نتنياهو: لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية

أستاذ قانون دولي: الدول العربية لها تأثير لإثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني

بـ6 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط كميات كبيرة من المخدرات بالإسكندرية وقنا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

قصة مطلب غريب لحسام حسن| واجتماع عاجل باتحاد الكرة.. ماذا يحدث بالجبلاية؟

فيديو

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ