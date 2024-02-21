"صحة الدقهلية": الكشف على 1773 شخصا بقرية بمركز شربين

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية لإجراء الكشف الطبي بالمجان علي المواطنين بقرية كفر يوسف مركز شربين في مختلف التخصصات، أسفرت عن الكشف على 1773 حالة وتم صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان.



وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - إنه تم توجيه قافلة طبية علاجية على مدار اليومين الماضيين، وجرى توقيع الكشف على 1773 حالة وضمت القافلة 12 عيادة، فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray .



وأشار مكين إلى أنه تم إجراء 213 تحليلاً مختلفاً للمرضى و99 حالة أشعة عادية وموجات صوتية ، فضلاً عن فحوصات لـ 135 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 63 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم ، وإصدار 12 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.



وأكد مكين حرص المديرية على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 52 ندوة تثقيفية و144 حالة استبيان، مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

