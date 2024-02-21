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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اخترع تهديدا وهميا.. لابيد يهاجم نتنياهو بعد رفض الكنيست الاعتراف بدولة فلسطينية

يائير لابيد
يائير لابيد

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن رفض الاعتراف بدولة فلسطينية، متهمًا إياه باختراع تهديد وهمي غير موجود.

وقال لابيد اليوم الأربعاء، إن علاقاته مع الإدارة الأمريكية أفضل بكثير من علاقات حكومة إسرائيل، مضيفًا أن نتنياهو اخترع تهديدًا غير موجود.

وأضاف "إذا كنت الزعيم، فأنت مذنب.. إذا كنت رئيسًا للوزراء لمدة 15 عامًا، وتحت قيادتك، قُتل 1200 إسرائيلي، واحتلت مستوطنات بأكملها، وأُحرق مواطنون أحياء، ويتم أسر مئات الأشخاص، لذا فأنت مذنب.. لا يوجد أحد آخر.. أنت مذنب لأنك لم تمنع ذلك.. أنت مذنب لأن وظيفتك هي تجنب ذلك ولم تقم بما عليك" على حد قوله.

من جانبه، قال نتنياهو: "أهنئ أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صوتوا لصالح اقتراحي ضد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.. لقد حققنا أغلبية كبيرة وغير مسبوقة بـ 99 عضو كنيست".

وأضاف "لا أتذكر مثل هذه الأغلبية الساحقة على أي اقتراح.. لقد اتحد الكنيست اليوم بأغلبية ساحقة ضد محاولة إملاء إقامة دولة فلسطينية علينا ".

وأشار إلى أن "هذا الإملاء سيضر بالسلام ويبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي.. فالاعتراف الأحادي الجانب لن يجعل السلام أقرب، بل سيبعده أكثر".

زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد الاحتلال بنيامين نتنياهو الادارة الامريكية

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