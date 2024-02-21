مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أمين الخزينة للإيرادات الداخلية بقطاع الحسابات بنادي الشمس الرياضي لاتهامه باختلاس 7 ملايين جنيه أموال العضويات واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الرئيسي في القضية.

نص أقوال المتهم

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بارتكاب جريمة تزوير في محررات إحدى الهيئات ذات النفع العام

كروت العضويات والمستندات المرفقة بها وكان ذلك التزوير مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالاتهام السالف على

النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش

س: ما هو عملك الذي كنت تمتهنه في نادي الشمس تحديدا؟

ج: مسئول خزينة الإيرادات الداخلية بالنادي

س: وما هي المدة التي قضيتها هنالك؟

ج: انا شغال في نادي الشمس من سنة 1997

س: وما هو اختصاصك الوظيفي

ج: تحصيل الدخل للنشاط الداخلي للنادي

س: وهل كنت مسئول عن الخزينة الخاصة بالنادي؟

ج: النادي في خزنتين خزنة العضوية والخزينة الخاصة بالدخل الداخلي

س: وما هي الخزينة التي كانت تحت اشرافك وفي عهدتك؟

ج: هي الخزنة الخاصة بالدخل الداخلي فقط

س: ومن هو المسئول عن خزينة العضويات وتحت عهدتك؟

ج: كان فيه موظف تاني في قطاع الحسابات هو المسئول عنها ساعتها

س: وما هي صلتك بالواقعة محل التحقيق تحديدا ؟

ج: في بداية عام ۲۰۱٨ طلبت من المدير عمل عضوية بالتقسيط لواحد انا بصراحة مش فاكر اسمه فقالي اننا ممكن نعمله عضوية بس يدفع كاش وده هيكون نص مبلغ العضوية وساعتها أتكلم معايا في 70 ألف جنيه وتمت الموافقة على الكلام ده وتم احضال الفلوس والورق المطلوب وقالي ساعتها املي استمارة انفصال عضوية باسم الزوجة فانا ساعتها استغربت فحالته قالي دي عشان تبقي مخفضة وكان الزوجة منفصلة عن الأبناء وتم اسقاط عضويتها وهنرجعها تاني وفي موافقة هتيجي من الشباب والرياضة علي الكلام ده وجاب الكرت العضوية الاصلية وخلاني ازود بخط ايدي اسم العضوة لزوجة الراجل معرفتي، ولما خلص الورق على شبابيك العضوية اداني 5000 جنيه مقابل الكلام ده وساعتها انا فهمت ان الحوار ده شمال، وبدء الحوار يتكرر ساعات كنت انا بجيب ناس وباخد على العضوية من 5000 الى 10000 الاف جنيه مصري وساعات كان مدير العضوية مدير النادي بيجبوني عشان املي الاستمارة وامضي مكان العضو وازود الاسم علي الكارت اللي هو من الملف ومش بيديني فلوس علي الكلام - ده، لان الحوار كان بيمشي ان اللي بيجيب الأفراد سواء انا او الموظف هو اللي بياخد نسبة الفلوس بس انا اللي كنت بملي كل الاستمارات وده بناء علي امر من مدير العضوية ومدير النادي ورئيس النادي اسامه أبو زيد كان عارف كل ده، والحوار فضلت علي الحال ده من 2018 لحد 2020 يعني تقريبا ثلث سنين، ولما اتقبض عليا لبسوني انا في الحوار كله وحتي الموظف اللي كان متهم في القضية معايا ماتحلش متهم وماخدش حكم ولا حتي الموظف التاني لانه هو اللي المفروض بيراجع كل الاستمارات دي وبيمضي

س: وما هي الإجراءات الصحيح اتباعها في العضويات الجديدة الخاصة بنادي الشمس الرياضي؟

ج: اللي بيحصل ان اللي بيكون عايز يعمل عضوية بيدخل الأمن وهما يوجهوه لقطاع العضوية ويطلب أصل الأوراق

الخاصة به وهي المؤهل والبطاقة وشهادة قيد الزواج والصور الشخصية للاسرة وحسب المؤهل بيدفع المبلغ وبعدين نبدأ في الإجراءات والورق بتاع العضوية بيروح مكتب رئيس النادي ومدير النادي يتاخد به قرار مجلس إدارة ويرجع للعضوية الملف عشان يتم تبينه علي الدفاتر وفي السيستم ويتم ترحيل فاتورة للقطاع المالي لتحصيلها وبعد الدفع يتم اصدار الكارنيه وتسليمه للعضو وعائلته

جاء بامر الإحالة أن المتهم الأول موظفاً عاماً ومن الأمناء أمين الخزينة للإيرادات الداخلية بقطاع الحسابات بنادي الشمس الرياضي احد الهيئات الرياضية والثاني موظف امن بذات الجهة حيث اشتركا عن طريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس أموال وجدت في حيازة المتهم الأول بسبب اتفاق مسبق

وقام المتهم الثاني باستغلال عمله على بوابة النادي في استغلال راغب الحصول على عضوية النادي وتوصيلهم له.

فتمكن الأخير من اختلاس مبلغ 7 ملايين والمسلم إليه بصفته الوظيفية فاحتبسه لنفسه بنية التملك وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

كما أن تلك الجناية ارتبطت بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك وفي ذات الزمان والمكان وبصفة الأول السابقة، ارتكب تزويراً في محررات رسمية منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية وهي قيود زاوج لهم ولذويهم باستمارات طلب فصل العضوية واضافة الزوج والابناء بأن اثبت خلافا للحقيقة كون سالفي الذكر أبناء تابعين لأشخاص لهم عضويات عاملة بالنادي وانهم طلبوا فصل عضوياتهم واثبت طلب إضافة ازواج وأبناء المذكورين ومهر الاستمارات بتوقيعات مزورة عزاها لراغبي الاشتراك سالفي الذكر واستعمل تلك المحررات فيما زورت من اجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله محتجاً بما دون بها زوراً وبقصد اعمال اثرها في استخراج بطاقات عضويات سالفي الذكر وذويهم بغرض ستر اختلاسه رسوم الحصول على عضوية جديدة بالنادي على النحو المبين بالتحقيقات.