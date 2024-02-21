لبحث التعاون.. وفد من الكونجرس الأمريكي يزور السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية “ واس” بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، التقى بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي برئاسة عضو مجلس النواب اندريا كارسون.

وبحسب الوكالة السعودية؛ جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.

حضر الاستقبال، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.