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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد لجنة صحة النواب يتفقد مستشفى حورس العام بـ إدفو

لجنه الشون الصحية
لجنه الشون الصحية بمجلس النواب

تفقد وفد من لجنه الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد مستشفي حورس العام بادفو ضمن الجولة التفقدية لاعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل الدكتور مدير المستشفي الدكتور عربي محمد الوفد البرلماني واصطحب اللجنة في زيارة لأقسام المستشفي التي تخدم أهالي مركز ادفو وتتكون من أربع طوابق تشمل العيادات الخارجيه والطوارئ والصيدلية وقاعة محاضرات وقسم العلاج الطبيعي وعناية القلب و القسطرة والعناية المركزية وقسم الاطفال والأشعة والاستقبال والطوارئ.


وتحدث الوفد مع المواطنين المترددين علي المستشفي للوقوف علي مدي رضاهم عن الخدمة الصحية المقدمه ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل.

 ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور انور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية و الدكتور احمد سعفان ريس قطاع الرعاية العلاجيه بوزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامه.

ويضم الوفد البرلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب النائبه سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راويه مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي وابنائبغ علي البدري.

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