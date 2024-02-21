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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة تقييم حل الدولتين.. تحليل نقدي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

صدى البلد

في مقالة مثيرة للفكر نُشرت مؤخراً في مجلة فورين أفيرز، يتعمق الباحثان مارك لينش وشبلي تلحمي في الواقع المرير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويتحديان جدوى حل الدولتين الذي طال أمده. يقدم المقال الذي يحمل عنوان "سراب الدولتين: كيفية كسر دائرة العنف في واقع الدولة الواحدة"، حجة مقنعة ضد النهج التقليدي لحل الصراع المستمر في المنطقة.

يقدم لينش وتلحمي نقدًا لاذعًا لرد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر، مسلطين الضوء على العواقب الإنسانية الكارثية للصراع. ومع مقـ تل ما يقدر بنحو 24.000 فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 10.000 طفـ ل، وتدمير أو تضرر 70 بالمائة من منازل غزة، يرسم المؤلفون صورة مروعة للدمار الذي أحدثته العمليات العسكرية الإسرائيلية. ويؤكدان على الحاجة الملحة لإعادة تقييم المسار الحالي للصراع، بحجة أن حل الدولتين التقليدي لم يعد خيارًا ممكنًا.

ويؤكد المؤلفان أن العوامل الرئيسية، بما في ذلك صعود القيادة الإسرائيلية اليمينية المعارضة لإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم شعبية السلطة الفلسطينية بين الفلسطينيين، وانتشار المستوطنات الإسرائيلية، جعلت حل الدولتين غير قابل للاستمرار. ويؤكدان أن استمرار سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب رفضها لإقامة دولة فلسطينية، يشير إلى واقع الدولة الواحدة بحكم الأمر الواقع الذي يتميز بحكم أشبه بالفصل العنصري.

علاوة على ذلك، ينتقد لينش وتلحمي دور الولايات المتحدة في إدامة الوضع الراهن، ويتهمان الإدارات المتعاقبة بتمكين الحكومة اليمينية في إسرائيل والفشل في احترام القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. ويجادلان بأن دعم واشنطن الثابت لإسرائيل يقوض مصداقيتها كمدافع عن القيم الليبرالية والنظام الدولي القائم على القواعد.

في ضوء هذه التحديات، يدعو المؤلفان إلى تغيير نموذجي في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويدعوان إلى الابتعاد عن السعي العقيم لتحقيق حل الدولتين ويحثان الولايات المتحدة على إعطاء الأولوية للالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والمساءلة لجميع الأطراف المعنية. ويقترحان ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بالامتثال لهذه المبادئ ويؤكدان على أهمية تعزيز التوصل إلى حل عادل ومنصف للصراع.

عموماً، يقدم مقال لينش وتلحمي تقييماً واقعياً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويدعو إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمعالجة أسبابه الجذرية. ومن خلال تحدي الحكمة التقليدية والدعوة إلى إعادة تقييم سياسة الولايات المتحدة، فإنهما يساهمان برؤى قيمة في النقاش الدائر حول أحد أكثر الصراعات استعصاءً على الحل في الشرق الأوسط.

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