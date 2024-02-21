عضوية مجانية لذوي الهمم بالأندية .. إعلان مهم من وزارة الرياضة بالبرلمان

قال الدكتور محمد عساف ، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، حرص الوزارة علي تلبية مطالب اعضاء مجلس النواب ، وان العلاقة معهم قائمة علي التعاون والتكامل ،وذلك لتحقيق مصالح الشباب المصري .

جاء ذلك خلال مشاركته في الجولة الميدانية للجنة الشباب بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية بمحافظة البحر الأحمر ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الادارة المركزية للهيئات الشبابية بالوزارة.



وأوضح " عساف " أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ، يوجه دائما بأهمية مشاركة قيادات الوزارة في الزيارات الميدانية للجنة الشباب ، وذلك للاستمتاع لمطالب الشباب علي الطبيعة والعمل علي حلها ، مؤكدا أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة الدعم اللازم لمطالب نواب البرلمان وفقا للإمكانيات المتاحة ، خاصة أنه يعبرون عن مطالب الشباب .

وفي السياق ذاته استعرض الدكتور محمد عبدالقادر ، رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية جهود الوزارة في دعم ذوي الهمم مؤكدين أن الدكتور أشرف صبحي يولي ذلك الملف اهتماما كبيرا .

وأعلن عبدالقادر ، أن وزير الشباب والرياضة، وافق على منح ذوى القدرات والهمم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمختلف مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية في ضوء تدعيم وإرساء مبادىء العدالة الاجتماعية ودمج هذه الشريحة بالمجتمع عامة وبالمجتمع الشبابي والرياضي خاصة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.



وأوضح أنه تم اطلاق المبادرة بداية من ديسمبر2023 لمدة 6 أشهر من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية (الادارة العامة لانشطة وفاعليات مراكز الشباب) الحملة القومية لذوي الهمم والقدرات تحت شعار " إنزل مركزك " بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك لكافة ذوي الهمم والقدرات الحاملين لكارنية الخدمات المتكاملة ويتم منحهم عضوية مجانية لمدة 6 أشهر بمراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية ولا يشمل ذلك مراكز التنمية الشبابية.



الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب أكد في وقت سابق ان ابناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي بالغ الاهتمام بهم ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل علي دمجهم في مختلف المشروعات وتلبية احتياجتهم ومتطلباتهم وتمكينهم ودمجهم في مختلف الانشطة والمشروعات والفعاليات مما يساعدهم علي الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقاتهم وقدراتهم الابداعية.