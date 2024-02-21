القوى العاملة بالنواب: مرافعة مصر أمام العدل الدولية صفعة على وجه الاحتلال

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية كلمة مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بمثابة صفعة قوية وموجعة على وجه سلطات الاحتلال الاسرائيلى مؤكدة أنها كلمة تاريخيّة فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بما جاء فى كلمة مصر بشأن ملفات التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية الفلسطينية و أنها كانت ولاتزال وستظل تتقدم أولويات واهتمامات مصر .



وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها التاريخى المحورى تجاه القضية الفلسطينية من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية مثمنة تأكيد مصر أمام محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



مؤكدةً أن مصر سوف تواصل دورها لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين لتحقيق حلمهم الذى طال انتظاره لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني

ووجهت النائبة سولاف دوريش تحية قلبية للدبلوماسية القديرة الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية على كلمتها التى القتها باسم مصر أمام المحكمة الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدة أنها كلمة تاريخيّة وكشفت عن الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى