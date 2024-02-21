عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قدموا الغالي والنفيس.. أبو هميلة يثمن تضحيات رجال الشرطة ويشيد بتكريم الوزارة لهم

اللواء محمد صلاح
اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري

ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أمين عام الحزب، تكريم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال وزارة الداخلية والشرطة المصرية، ومنحهم الأنواط التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة الداخلية .

أوضح أبو هميلة، أن هذا التكريم يعد تقديرا وعرفانا ورسالة شكر لأبناء الشرطة الذين قدموا تضحيات كبيرة بدمائهم لوطنهم الغالي مصر، مضيفا أنه يشيد بهذا التكريم الذي صادف أهله، مؤكدا أن رجال الشرطة قدموا الغالي والنفيس وضحوا بدمائهم على مر التاريخ المصري المعاصر، كما قدموا أرواحهم في سبيل مكافحة الإرهاب والجريمة بكافة أنواعها لتوفير الأمن والأمان والاستقرار لأبناء وطنهم ولوطنهم الحبيب مصر .

وأشار أبو هميلة، إلى أن وزارة الداخلية أصبحت تستخدم أحدث النظم التكنولوجية في كشف الجرائم ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها، موضحا أن الضباط في الوقت الحالي أصبحوا مدربين على أعلى مستوى على استخدام أحدث الوسائل العلمية المتطورة في كشف الجريمة، وقد شهد جهاز الشرطة تطورا وأحدث طفرة نوعية غير مسبوقة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، إضافة لجهود الوزارة في تقديم كافة الخدمات كخدمات السجل المدني وإصدار وثائق وجوازات السفر والمبادرات السلعية التي تقدمها بأسعار مخفضة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تفيد الوطن والمواطن .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

ترشيحاتنا

موعد رفع الأعمال في شعبان.. احذر اثنان لا يغفر الله لهما في «ليلة النصف»

ضربة للاقتصاد الروسي.. أمريكا تكشف تفاصيل عقوبات جديدة ضد موسكو

دوري أبطال أوروبا| التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة ونابولي

يعاني من الشلل.. البرازيل تهاجم مجلس الأمن بسبب الحربين في غزة وأوكرانيا

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. عليك بهذه العبادة

متى موعد ليلة النصف من شعبان وحكم صيام نهارها منفردا؟ الإفتاء تحدد الضوابط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شيك جدا .. أحلام تشعل السوشيال ميديا مع ابنها

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

فيديو

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ