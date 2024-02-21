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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: اعتماد 24 من المخططات التفصيلية لطلخا طبقاً للاشتراطات

صدى البلد

اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم / الأربعاء/ 24 من المخططات التفصيلية لمدينة طلخا طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة إلى 469 مخططًا تفصيليًا جديدًا ومعدلاً. 


وأشار المحافظ - في بيان - إلى أن تلك المخططات تسهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ؛ لتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بالإضافة إلى توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008.


من جانب آخر، أكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ، موجهًا بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري.


وأحال المحافظ 88 محضرًا بنطاق 6 مراكز ( المطرية ،المنصورة ،ميت غمر، طلخا ،نبروه ، تمي الأمديد) للنيابة العامة لإعمال شئونها.


من جانبه، أوضح المشرف العام على مديرية التموين بالمحافظة السيد دايرة أنه تم التحفظ على 2 طن أعلاف ، 2 طن ملح ، و10 أسطوانات غاز منزلي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
 

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