تداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 7 سفن، وغادرته 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - أن الميناء غادرته 3 قطارات بحمولة إجمالية 3731 طن قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6124 شاحنة.



وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58037 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100996 طنًا، وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 65428 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24596 طنا.

