سفير مصر يسلم خطاب التهنئة الموجه لرئيس ليبيريا بمناسبة فوزه في الانتخابات

سلم السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر لدى ليبيريا، خطاب التهنئة الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية ليبيريا جوزيف نيوما بواكيJoseph Nyuma Boakai بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الليبيرى للسفير المصرى الذى نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية ليبيريا.

وأعرب الرئيس الليبيري عن خالص شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، وطلب نقل خالص تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أبدى اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيريا، مشيدا بالدور التاريخي والريادي لمصر في القارة الإفريقية.

وأعرب عن شكره للحكومة المصرية على ما يتم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري، والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر في كافة القطاعات، وبما يشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية الوطنية الليبيرية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء- على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن السفير أكد خلال اللقاء على تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين، والعمل على توسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين.

