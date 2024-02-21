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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب

أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية والتى كشفت فيها مصر عن جرائم الحرب والإبادة التى يقوم بها جيش الاحتلال البغيض ضد الفلسطينيين، معتبرا المذكرة والمرافعة، بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال داخل سجلات محكمة العدل الدولية.

وأشاد "مشهور"، فى بيان له اليوم، بجميع الرسائل المهمة التى تضمنتها المرافعة المصرية وفى مقدمتها أن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين قديمة منذ 75 عامًا وليست دفاعًا عن النفس تجاه هجمات السابع من أكتوبر، بجانب رسالة مهمة وأن إسرائيل هي المسئول الأول والأخير عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع منذ عقود.

وأكد أن ما تقدمت به الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية هو تعبير حقيقي عن المواقف المصرية الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها، رافضة كل الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتذويب القضية.

ونوه بأن الموقف المصري، يؤكد للعالم كله استمرار دور مصر التاريخي والمحورى تجاه القضية الفلسطينية؛ حتى يتم تحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

وقال النائب خالد مشهور: إن المرافعة فضحت الممارسات البشعة والخطيرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى أمام العالم كله الذى يجب أن يتحرك ويصحو من نومه ووقوفه متفرجاً وشاهداً على الجرائم والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال ليلاً ونهاراً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، مما يجعل شعوب العالم الحر والمجتمع الدولي أمام خيارين، إما أن ينحاز للسلام والشرعية الدولية التي تدعو إليها مصر، أو أن يكون طرفًا في انتهاك تلك الأعراف الدولية باصطفافه مع إسرائيل مثمناً ما تضمنته المرافعة من الدعوى إلى وقف الاحتلال دون شرط وبشكل دائم وليس فقط وقف إطلاق النار.

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