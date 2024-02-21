استطلاع: معظم الإسرائيليين لا يعتقدون أن «النصر المطلق» ممكن في غزة

يكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين، اليهود والعرب على حد سواء، يشككون في إمكانية تحقيق "النصر المطلق" في صراع إسرائيل مع حماس.

وبحسب الاستطلاع فإن 51% من اليهود الإسرائيليين و77.5% من العرب الإسرائيليين يعتقدون أن تحقيق النصر الكامل غير مرجح.

لقد ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا هدف "النصر الكامل" في خطاباته، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي إلا عندما يتم تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، تشير نتائج الاستطلاع إلى تباين في الرأي بين الإسرائيليين، حيث أعرب 84% من المشاركين من اليسار، و63% من المشاركين من الوسط، و55% من المشاركين من اليمين عن شكوكهم في تحقيق النصر المطلق.

علاوة على ذلك، يسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على التباينات فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية. وبينما يعارض 63% من اليهود الإسرائيليين هذه الفكرة، فإن أغلبية كبيرة من 73% من العرب الإسرائيليين تؤيدها.

توفر نتائج الاستطلاع نظرة ثاقبة لوجهات النظر المتنوعة داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالصراع المستمر وآفاق حله.