في بيان شديد اللهجة.. حماس تدين الرفض الإسرائيلي لقيام الدولة الفلسطينية

في بيان أصدرته حماس مؤخرا، أدانت الحركة بشدة رفض البرلمان الإسرائيلي الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

واتهم البيان، المنسوب إلى قيادة حماس، إسرائيل بمواصلة إنكار حقوق الفلسطينيين في التحرير والاستقلال، وشبه أفعالها بأعمال "الكيان النازي".

يأتي بيان حماس ردا على تصويت الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد. وتنتقد المجموعة تجاهل إسرائيل للأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومما يسلط الضوء على خطورة الوضع، تتحدى حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة لرفض ما تصفه بقرارات إسرائيل الباطلة التي تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية.

ويزعم البيان أن تصرفات إسرائيل جزء من استراتيجية أوسع لإدامة "حرب إبادة"، مع انتقادات ضمنية موجهة إلى إدارة بايدن لدعمها الواضح للسياسات الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، تدعو حماس المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم تقرير المصير الفلسطيني. ويؤكد على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس، مشددا على أهمية التضامن الدولي في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده.

ويعكس البيان التزام حماس المستمر بدفع القضية الفلسطينية قدما ومعارضتها للسياسات الإسرائيلية التي تعتبر ضارة بتطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولة واستقلال.

يلخص هذا المقال الإخباري النقاط الرئيسية في بيان حماس مع توفير سياق حول التصويت البرلماني الإسرائيلي والتداعيات الأوسع على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ويحافظ على نبرة محايدة، ويقدم المعلومات بموضوعية دون تأييد أي وجهة نظر معينة.