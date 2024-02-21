السيسي يهنئ الملك سلمان بذكرى يوم التأسيس.. تأكيد عمق العلاقات المصرية السعودية

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

وتحتفل السعودية غداً 22 فبراير بيوم تأسيس البلاد، على يد الإمام محمد بن سعود عام 1139 هـ / 1727م، لتنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء دولة عظيمة قبل ثلاثة قرون.

يوم التأسيس

ويؤكد الإعلان عن يوم التأسيس عمق البلاد التاريخي للأسرة السعودية المالكة، إذ تعود سلسلة الحكم لديها إلى نحو 600 عام، منذ أسس مانع المريدي مدينة الدرعية، وهو الجد الـ13 لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبالحديث عن يوم التأسيس، فإنه لابد من استحضار سيرة الإمام المؤسس، إذ تحلّى برؤية ثاقبة، فقد درس الأوضاع التي كانت تعيشها إمارته، والإمارات التي حولها بشكل خاص ووسط الجزيرة العربية بشكل عام، وبدا منذ توليه الحكم التخطيط للتغيير عن النمط السـائد.

ليؤسس مسارا جديدا في تاريخ المنطقـة تمثّل في الوحدة والتعليم ونشر الثقافة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، والحفاظ على الأمن، كما كان محباً للتأمل والتفكّر، وهو ما يدل على شخصيته في الاستقراء والتأني والرؤية المستقبلية.