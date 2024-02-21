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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية التونسية تحذر من التبعات والعواقب الكارثية للعدوان الإسرائيلي

ارشيفي
ارشيفي

حذرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من التبعات والعواقب الكارثية التي تهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وفي بيان لها؛ حمّلت الخارجية التونسية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن "تواصل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وحرب الإبادة، منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، واستهداف المدنيين الأبرياء، في خرق لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية".

وجددت تونس دعمها "الثابت واللا مشروط" لنضال الفلسطينيين ضد الاحتلال، من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

 

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