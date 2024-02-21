بيان عاجل لحركة حماس بشأن قرار الكنيست



اكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ان تصويت كنيست الاحتلال على قرار يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية استمرار لنهج الكيان المتنكر لحقوق شعبنا.

وطالبت الحركة في بيان لها؛ المجتمع الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس.



وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتماد الكنيست الاسرائيلي بأغلبية كبيرة قرارا برفض ما أسماه الاعترافات احادية الجانب بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذا القرار إمعان اسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، واصرار اسرائيلي على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال ومصالحه الاستعمارية العنصرية.

وأكدت الوزارة مجدداً أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الامم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج لاذن من نتنياهو، وتطالب بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أي مفاوضات مستقبلية.