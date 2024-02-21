استطلاع: 10% فقط من الأوروبيين يعتقدون أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا

أظهرت دراسة حديثة، أجريت على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل، وجود تحول كبير في المشاعر الأوروبية فيما يتصل بالصراع الأوكراني الروسي، حيث يعتقد نحو 10% فقط من المشاركين الآن أن أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا.

وأشار الاستطلاع، الذي أجري في 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى أن معظم الأوروبيين ينظرون إلى التسوية التوفيقية باعتبارها الحل الأكثر ترجيحاً للصراع الدائر، مما يشير إلى حاجة السياسيين إلى تبني نهج أكثر واقعية.

ووفقاً لمارك ليونارد من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن الدعم الأوروبي لأوكرانيا يظل قوياً، لكن هناك اعتراف متزايد بأن كييف غير قادرة على تحقيق نصر عسكري، وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز على الحفاظ على المساعدات لتسهيل التوصل إلى السلام عن طريق التفاوض والذي يفضل مصالح أوكرانيا على انتصار بوتين.

وتشمل العوامل التي تسهم في التحول في المشاعر، الهجوم المضاد المتوقف في أوكرانيا، والمخاوف بشأن التحولات المحتملة في سياسة الولايات المتحدة، واحتمال ولاية ثانية لدونالد ترامب، الذي ينظر إليه العديد من الأوروبيين بشكل سلبي.

ويسلط الاستطلاع الضوء أيضًا على آراء متباينة عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يدعو البعض إلى زيادة الدعم للجهود العسكرية لأوكرانيا بينما يعطي البعض الآخر الأولوية للتوصل إلى تسوية.

ويؤكد التقرير على ضرورة قيام صناع السياسات بمعالجة التحدي المتمثل في الحفاظ على الدعم الشعبي لأوكرانيا مع الاعتراف بحقيقة الوضع، خصوصا مع دخول أوروبا والولايات المتحدة موسم الانتخابات، لذلك فإن إيجاد أرضية مشتركة بشأن تعريف السلام أمرا بالغ الأهمية.

ويحذر إيفان كراستيف، المؤلف المشارك للتقرير، من قبول النصر الروسي كشكل من أشكال السلام، مؤكدا على أهمية الحفاظ على سيادة أوكرانيا والمصالح الأمنية لأوروبا.

وبشكل عام، تعكس نتائج الاستطلاع فهمًا دقيقًا للتعقيدات المحيطة بالصراع الأوكراني الروسي وتؤكد الحاجة إلى نهج دبلوماسي لتحقيق حل مستدام.