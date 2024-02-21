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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كريم السادات: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" أكدت اتباع الاحتلال لسياسة الأمر الواقع

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

أشاد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم، مؤكدا أنه لا يمكن المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية، فمصر كانت ولازالت القلب النابض للعروبة.

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأضاف" السادات" فى تصريحات له، بالمذكرة التي تقدمت بها مصر  حول السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، منوها أن مصر نطقت اليوم بكل ما يشعر به الشعب الفلسطيني والمصري والعربي تجاه القضية والانتهاكات التي تقوم بها دول الاحتلال ضد المدنيين.


وأكد أن مصر ستظل تدافع وتدعم القضية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه التاريخية وفقا للمرجعيات الدولية، مثمنا الجهود المضنية التي تبذلها مصر لإنفاذ المساعدات الي قطاع غزة .


وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل ووقف هذا الجنون الذي سيتسبب فى نزع فتيل الأزمات وعدم الاستقرار فى المنطقة والعالم، منوها الي أنه الوقت المناسب لتلقين اسرائيل درسا قاسيا على جرائمها فى القطاع .

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