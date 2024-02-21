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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب أمريكي: حماس والفلسطينيون يهاجمون إسرائيل منذ 20 عامًا.. يجب علينا قتلــهم جميعًا

صدى البلد

أفادت صحيفة هآرتس، أنه تم تصوير النائب الجمهوري آندي أوجلز وهو يقول: أعتقد أنه يجب علينا أن نقتلهم جميعًا، وذلك عندما واجهه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين في قاعات الكونجرس حول التكتيكات الإسرائيلية في غزة.

وفقا للصحيفة العبرية، تحرك أوجلز، وهو جمهوري من ولاية تينيسي، والمتظاهرون ذهابًا وإيابًا على مدار عدة دقائق في مقطع فيديو تم تصويره الأسبوع الماضي حول مزاعم بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب، فضلاً عن فشل أوجلز في دعم وقف إطلاق النار.

قال أوجلز: "أتعرف ماذا؟ أعتقد أننا يجب أن نقتلهم جميعاً، إذا كان ذلك يجعلك تشعر بتحسن، يجب أن نقتل الجميع في حماس"، مما أثار سخرية المتظاهرين الذين سألوه عما إذا كان "لديه قلب".

وتابع: "حماس والفلسطينيون يهاجمون إسرائيل منذ 20 عامًا. لقد حان الوقت لدفع الثمن"، مضيفًا "الموت لحماس".

في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، قدم أوجلز تشريعًا يمنع أي شخص يحمل جواز سفر فلسطيني من دخول الولايات المتحدة. وقد أدخل في السابق أيضًا تعديلات ترفض أي "عقوبات محلية أو دولية ضد إسرائيل".

ومع ذلك، فإن أوجلز يشكك أيضًا في زيادة المساعدات العسكرية الأجنبية لإسرائيل، حيث قال لصحيفة "إندبندنت" إن "إسرائيل لا تحتاج إلى مواردنا. إنهم مجهزون جيدًا لرعاية شؤونهم الخاصة. أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك بصراحة تامة". توقفوا عن التدخل في سياستهم الخارجية واتركوهم يفعلون ما يتعين عليهم فعله وهو القضاء على حماس".

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