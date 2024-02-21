البرهان يهني العاهل السعودي وولي عهده بـ«يوم التأسيس»

بعث قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ببرقية تهنئة، إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لبلادهم.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أشاد البرهان بالنهضة الحضارية، والإنجازات التنموية التي قد حققتها المملكة في ظل العقود الماضية.

وقال البرهان في برقيته: "يطيب لي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني، بأحر التهاني وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة".

وأكد حرص السودان حكومة وشعبًا على توطيد وتمتين روابط الأخوة والتعاون والتواصل بين البلدين الشقيقين على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن السعودية طرفًا في وساطة مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعمل لوقف الحرب في السودان، حيث تستضيف المملكة، الفريقين المتحاربين في السودان، من خلال منبر جدة؛ من أجل تقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني.

وكانت الوساطة قد علقت الجولات التفاوضية إلى أجل غير مسمى بعد أن فشل الطرفين في التفاهم حول مطلب الجيش بإخلاء الأعيان المدنية وإنهاء المظاهر العسكرية في الطرقات والمدن.