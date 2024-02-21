الالتزام بجدول المراجعة| أستاذ بـ القومي للامتحانات يوجّه نصيحة للطلاب لتحقيق النجاح

قال الدكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن الامتحانات تمثل ضغوطاً إضافية على جميع الطلاب حتى أكثرهم هدوءاً، ولكن القليل من التحضير والالتزام بجدول منظم للمراجعة، يمكنك تحقيق الدرجات التي تستحقها.



واشار الدكتور محمد فتح الله خلال تصريحاته لصدى البلد إلى بعض الأدوات والمصادر

، سواء كنت طالباً أو معلماً، وهي عبارة عن الاتي:

-إعداد جدول زمني للمراجعة.

-وضع جدول المراجعة في أكثر الأوقات التي تكون فيها في قمة نشاطك خلال اليوم، فعلى سبيل المثال إذا كنت تشعر بالنشاط والتركيز في الصباح، قم بمراجعة أكثر المواد باكراً. كما ينبغي عليك:

-إعطاء الأولوية للامتحانات التي تشكل أكبر نسبة من درجات المواد

- الحصول على فترات راحة بانتظام لإعادة تنشيط ذهنك

-استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل للمراجعة.

-تظليل النقاط الهامة في دفتر مراجعتك

-طلب المساعدة من أسرتك وأصدقائك في اختبار معلوماتك في كل مادة

-الإجابة على الامتحانات السابقة حتى تتعود على الأسئلة وتوقيت الإجابات

-تخصيص وقت للاسترخاء مع العائلة والأصدقاء.