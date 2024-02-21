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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون علمي بين معهد الفلك ومركز بحوث المياه

رئيس المعهد القومي
رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي

وقع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، بروتوكولاً للتعاون مع رئيس المركز القومي لبحوث المياه، الدكتور شريف محمدي، في إطار اهتمام المركز بتعزيز التعاون مع كافة الجهات العلمية والبحثية.


وأوضح رئيس المعهد - في تصريح له، اليوم/الأربعاء/ - أنه سيتم الاستفادة من الدراسات التي يقوم بها المعهد في العديد من المجالات وبخاصة التي لها علاقة بالزلازل، المد البحري، تسونامي، تحركات القشرة الأرضية، التنقيب عن المياه الجوفية ومعالجة آثارها على كل من المنشآت والمباني.


وأشار الى أن البروتوكول ينص على التكامل العلمي والبحثي بين الجانبين، وإجراء الدراسات النظرية والعملية الخاصة بدراسات الهيدرولوجيا، وعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية، إلى جانب المراقبة المستمرة لمنسوب المياه في النيل والبحرين الأبيض والأحمر.


من جانبه، أكد الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن هذا التعاون يأتي من منطلق إيمان المركز بضرورة التعاون مع الجهات البحثية العاملة في مصر للاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية التي تتمتع بها.


وأشاد بإمكانيات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية باعتباره مؤسسة قومية عريقة تمتلك خبرات كبيرة في مجال تخصصها.

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