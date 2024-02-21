لتقاعسه في عمله .. وكيل صحة القليوبية ينذر مدير إدارة طوخ

قرّر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنذارًا لمدير الإدارة الصحية بطوخ لضعف الإشراف، موجهاً مدير عام طب الأسنان بالمتابعة الفنية المستمرة لعيادات الأسنان ومدى توافر المستلزمات ومدير الرعاية الأساسية بتكثيف المرور على المنشآت الصحية، حيث تلاحظ تواجد 27 فردا من العاملين بالوحدة فقط من إجمالي 101.

كما تلاحظ وكيل الوزارة خلال جولته انخفاض مؤشرات استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول وعدم تفعيل دور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات لرفع درجه الوعي الصحي لدى المنتفعات، وعدم إعداد خطة للعمل، بالإضافة إلى عدم وجود سجلات بعيادة طب الأسرة، ويتم التسجيل في أوراق.

كما تلاحظ تخزين نفايات خطرة داخل دورة مياه وعدم تواجد سنون خاصة ببنج الأسنان وعدم متابعة أمور الإمداد الخاصة بصرف مستلزمات الأسنان، بالإضافة إلى عدم تفعيل حركة الملف وعدم تواجد استمارات، ووّجه بإعادة توزيع القوى البشرية، من أجل الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.