تونس.. الموافقة على عدد من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية

أشرف رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشّاني، على الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين ومحافظ البنك المركزي؛ وذلك مواصلة لتنفيذ توصيات الرئيس قيس سعيد لدفع الاستثمار في البلاد.

وخصّصت الجلسة الثالثة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار المنعقد يوم 9 فبراير 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع.

وجرت الموافقة في هذا الإطار، على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة.

كما قدّم المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت والصعوبات.