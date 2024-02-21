وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعفي مديرة إدارة كفر شكر من مهام عمله|اعرف السبب

قرّر الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة إعفاء مدير الإدارة الصحية بكفر شكر من مهام عمله.

جاء ذلك بعد إجراء مرور مفاجئ من وكيل وزارة الصحة على الوحدة الصحية بكفر تصفا ، والمدرجة ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية ، وتلاحظ غلق الوحدة بالكامل وعدم وجود أي من العاملين بها.

وقد كلف مدير عام الطب الوقائي ومدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بمتابعة الأعمال داخل داخل الوحدة في الحال.