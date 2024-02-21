شبكة الطرق العملاقة.. البطرني: 2000 فرصة عمل يوفرها مشروع مجموعة بن حيدر|فيديو

قال محمد زاهد البطرني الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية، إن مجموعة بن حيدر القابضة تعمل في عدة مجالات عقارية وسياحية و تعليمية، مؤكداً أن مشروعات بن حيدر في لندن و ألمانيا و دول أوروبية.

الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر: شبكة الطرق العملاقة تساعد على ضخ إستثمارات في مصر



وأضاف "البطرني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم العمل على تنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة في مصر، لافتاً إلى أن الدولة تهتم بالبنية التحتية مما يشجع على زيادة الإستثمارات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية إلى، أن هناك أكثر من 2000 فرصة عمل يوفرها مشروع مجموعة بن حيدر، مضيفاً أن شبكة الطرق العملاقة تساعد على ضخ استثمارات في مصر.



ولفت محمد زاهد البطرني الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية إلى، أن الشعب المصري مضياف و كريم واجتماعي، و لذلك هو يحب أن يأتي دائماً إلى مصر.