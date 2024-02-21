عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو حقوق الإنسان: ما يحدث بالقضية الفلسطينية أثبت ازدواجية المعايير

الدكتور محمد ممدوح
الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان

قال الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن ما يحدث في القضية الفلسطينية اثبت أن هناك ازدواجية في المعايير ، وأن للعدالة وجوها كثيرة وليس وجها واحدا.

وتابع الدكتور محمد ممدوح ، عبر لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " أن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية اثبتت أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن مصر على مدار 76 عاما كانت تحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف ، وكلمة الدكتورة ياسمين موسى رصدت كافة فظائع الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف ، أن كلمة مصر أبرزت أن ما عاشته فلسطين خلال الأعوام السابقة انتهاك لحقوق الانسان في كافة البنود الدولية ، وكذلك بنود اتفاقية جينيف.

واصل : تهجير الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية لن يسامح التاريخ من سيصمتون عنها .

الاحتلال الاسرائيلي اتفاقية جينيف الدكتور محمد ممدوح الحياه اليوم الدكتورة ياسمين موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

الملابس الجاهزة.. دخول 10 مستثمرين أتراك إلى السوق المصري

ترشيحاتنا

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

أمريكا: التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بين حماس وإسرائيل أمر ممكن

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

آداب عين شمس تعلن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024

موعد رفع الأعمال في شعبان.. احذر اثنان لا يغفر الله لهما في «ليلة النصف»

ضربة للاقتصاد الروسي.. أمريكا تكشف تفاصيل عقوبات جديدة ضد موسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هيكلفك ٢٠ جنيه.. طريقة المصانع لعمل بودرة السوبيا

بفستان شيك جدا .. أحلام تشعل السوشيال ميديا مع ابنها

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

فيديو

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ