عضو حقوق الإنسان: ما يحدث بالقضية الفلسطينية أثبت ازدواجية المعايير

قال الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، إن ما يحدث في القضية الفلسطينية اثبت أن هناك ازدواجية في المعايير ، وأن للعدالة وجوها كثيرة وليس وجها واحدا.

وتابع الدكتور محمد ممدوح ، عبر لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " أن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية اثبتت أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وأكمل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن مصر على مدار 76 عاما كانت تحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف ، وكلمة الدكتورة ياسمين موسى رصدت كافة فظائع الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف ، أن كلمة مصر أبرزت أن ما عاشته فلسطين خلال الأعوام السابقة انتهاك لحقوق الانسان في كافة البنود الدولية ، وكذلك بنود اتفاقية جينيف.

واصل : تهجير الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية لن يسامح التاريخ من سيصمتون عنها .